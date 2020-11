L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Zamparini:

«Il miglior 11 tra i giocatori delle mie squadre? Sirigu in porta; difesa a quattro: Balzaretti, Barzagli, Zaccardo e Grosso. A centrocampo Pastore, Liverani e Ilicic. In attacco tre posti non bastano: Cavani, Toni, Dybala, Recoba, Belotti, Abel Hernandez…».





«Il calciatore più donnaiolo? Un difensore brasiliano che aveva al Venezia, ogni volta che usciva combinava qualcosa».