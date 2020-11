L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mamadou Kanoute, attaccante del Palermo:

«E’ stata una bellissima partita, una partita molto emozionante, un derby devastante per noi perché abbiamo giocato in undici, nel quale abbiamo dato l’anima in campo e siamo stati una squadra vera – spiega Kanoute -. Prima della partita abbiamo ricevuto una carica incredibile da parte dei nostri tifosi. Se c’erano dubbi sul Palermo il derby ha parlato per noi. Potevamo vincere, purtroppo ci siamo ritrovati in dieci, durante la partita. Valente si è fatto male ed è rimasto lo stesso in campo, sarebbe bastato soltanto un cambio e il risultato l’avremmo portato a casa».







«A livello personale ho vissuto un’emozione indescrivibile: segnare in un derby come questo, di importanza mondiale, è stato fantastico. Mi ricordo che quando vivevo ancora nel mio Paese si parlava di questo derby e sapevo quanto fosse importante – continua -. Non ci credo ancora di ver fatto gol. Peccato non avere centrato la vittoria. Siamo stati dei leoni, perché giocare in 10, non in 11, è creare di più del Catania, significa che siamo un grande gruppo. Abbiamo dimostrato tantissime cose, sono orgoglioso di questa squadra, mi sento fortunato di giocare per il Palermo. Con questa prestazione abbiamo dimostrato di meritare questa maglia. Dedico il gol a mia moglie e al mio bambino che nascerà tra poco. Sono felice».