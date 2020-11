L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Zamparini:

«Mi diverto col calcio inglese, in passato mi ero affezionato al PSG per i miei tre giocatori Pastore, Cavani e Sirigu».





«Dybala o Pastore? Entrambi. Pastore, purtroppo, è stato frenato dai problemi fisici. Ovviamente tra i migliori attaccanti metto anche Toni, Cavani e Abel Hernandez. Belotti? E pensate che ho fatto la Serie B con lui, Dybala e Vazquez. Sinceramente non ci credevo tantissimo, in Belotti. Vederlo esplodere a questi livelli è stata una sorpresa per me. E’ un signor centravanti, da Nazionale».