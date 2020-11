L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Zamparini:

«Pirlo alla Juventus? Una mossa che mi è piaciuta. Chi vince il campionato? Non ho certezze, l’Inter lo vincerà nel giro di due anni. Dopo nove anni di dominio Juventus, sarebbe bello che vincesse una outsider. L’Atalanta sarebbe il massimo, ma ha perso continuità. Per cui tifo Napoli. Città bellissima e sono amico di De Laurentiis. Mi farebbe piacere anche per Gattuso».





«I migliori allenatori tra Venezia e Palermo? Spalletti, Zaccheroni e Guidolin. Con Gasperini non ci capimmo, anche per colpa del direttore sportivo di quel periodo. La maggior parte degli esoneri non li rifarei, spesso sono stato troppo impulsivo. Sbagliavo e me ne accorgevo. Non avrei dovuto licenziare De Zerbi, avrei dovuto aspettarlo. Sono un suo grande estimatore».

«Sarri? E’ vero, De Laurentiis mi anticipò. Sono riuscito ad ingaggiare quasi tutti i tecnici che volevo, allenare a Palermo o Venezia è diverso da farlo nella Juventus o nel Real Madrid. C’è un allenatore che avrei voluto, ma non sono riuscito ad ingaggiare: Edy Reja».