Serie A: Salernitana in Serie B, il Frosinone vince 3 a 0 e tenta la fuga salvezza. La classifica aggiornata

Salernitana matematicamente in Serie B. I granata hanno perso 3 a 0 sul campo del Frosinone in occasione della 34esima giornata di campionato. Gli uomini di Di Francesco, a segno con Soulè e Brescianini nel primo tempo, chiudono la pratica all’85’ con Zortea e condannano i campani, che tornano in cadetteria dopo tre stagioni in Serie A. I ciociari, d’altro canto, ottengono tre punti importanti che mettono pressione all’Udinese e al Sassuolo. Al momento il Frosinone è 17esimo a +3 sui bianconeri, impegnati in questa giornata in casa del Bologna. La formazione di Ballardini giocherà invece contro la Fiorentina.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54*

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31**

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15**

* una gara da recuperare

** una gara in più