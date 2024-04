Ternana-Ascoli, Breda: «Hanno fatto risultato a Como e a Parma, sarà un match difficile»

L’allenatore della Ternana, Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ascoli. Di seguito un estratto delle sue parole, riprese da TuttoMercatoWeb.com:

«Le abbiamo provate tutte e due. A priori è difficile sapere cosa accadrà. Dobbiamo avere più letture, più alternative sia in fase possesso. Mancano 4 partite. Questa con l’Ascoli ha un peso specifico importante. Match salvezza? Domani la nostra interpretazione deve essere importante sotto tutti i punti di vista: tecnico e tattico. La partita più difficile delle ultime 4? Al momento sì per tantissimi motivi: per come è sentita dalla città, per il coinvolgimento in classifica delle due squadre e per le caratteristiche del gioco dell’Ascoli.

L’Ascoli è una squadra che fa della compattezza difensiva il suo punto di forza. È una squadra che ha sempre dimostrato solidità. Hanno fatto risultato a Como e a Parma, per dire. E’ una squadra che ti richiede molta attenzione ma anche molta pazienza nell’attaccare e nel fare il tuo gioco. Se sta là però qualche problema ce l’ha. E noi sui loro problemi dobbiamo essere bravi a spingere e a far male. In queste partite conta molto il cosa fare in campo così come la costanza nel farlo».