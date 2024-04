Serie B: Cremonese ko, il Venezia vince 2 a 1 in rimonta. Sorride il Palermo, 2 a 2 tra Pisa e Catanzaro. La classifica aggiornata

Si sono appena conclusi gli anticipi della 35esima giornata di Serie B. Prova di forza e di carattere del Venezia, che continua a sperare sempre di più alla promozione diretta. Gli uomini di Vanoli hanno vinto 2 a 1, in rimonta, contro la Cremonese. Al gol del vantaggio nel primo tempo siglato da Vazquez, rispondo Gytkjaer e Bjarkason nella ripresa. I lagunari agganciano il Como al secondo posto e vanno a -3 dalla capolista Parma, le quali giocheranno domani contro Sampdoria e Lecco.

I grigiorossi ringraziano il Pisa, che frena in rimonta le ambizioni del Catanzaro. I calabresi concludono il primo tempo in vantaggio di un gol con Pontisso e raddoppiano nella seconda frazione di gioco con Ambrosino, ma l’ex Palermo Moreo e la rete di Marin permettono ad Aquilani di conquistare un punto prezioso in chiave playoff.

Risultati favorevoli al Palermo che, vincendo domani contro la Reggiana, andrebbe a -2 dal Catanzaro, attualmente quinto, e a -5 dal quarto posto occupato dalla Cremonese, posizione che permetterebbe di subentrare ai playoff da semifinalista e con la gara di ritorno da giocare in casa.

RISULTATI FINALI

PISA-CATANZARO 2-2 (Pontisso, Ambrosino, Moreo, Marin)

VENEZIA-CREMONESE 2-1 (Vazquez, Gytkjaer, Bjarkason)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 70

Como 67

Venezia 67*

Cremonese 60*

Catanzaro 57*

Palermo 52

Brescia 46

Sampdoria 45

Pisa 45*

Cittadella 44

Sudtirol 43

Modena 40

Reggiana 40

Cosenza 39

Ternana 36

Bari 36

Spezia 36

Ascoli 34

Feralpisalò 31

Lecco 26

*Una partita in più