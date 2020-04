Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, “Il trend favorevole sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più”: lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia. “Stiamo lavorando alacremente – spiega – per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza”. “Se dipendesse da me – ha aggiunto il governatore – riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità”. Zaia ha spiegato che il piano di ripartenza del Veneto “non sarà l’ufficio complicazioni affari semplici: comprenderà termometri, mascherine, guanti, gel, tutte cose sostenibili per le aziende”. Zaia ha sostenuto che il Veneto “è pronto anche a una pre-apertura prima del 4 maggio”.