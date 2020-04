«Il calcio è retto dagli imprenditori, ma purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il Coronavirus e lo stesso vale per il calcio. Non si può riprendere tra due o tre settimane perché mancano i tamponi anche a chi ne ha veramente bisogno. Lotito? Deve smetterla di rompere i coglioni con la ripresa a tutti i costi. Serie B? Spero che riparta con tre promosse dalla Serie C, senza retrocessioni e con le prime due promosse in Serie A, che diventerà a 22. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere». Queste le parole del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, rilasciate ai microfoni di “Primocanale” in merito alle dichiarazioni di Lotito.