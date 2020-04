Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, sul web gira un video che mostra i corpi delle vittime di Coronavirus in Brasile che giacciono accanto ad alcuni pazienti vivi ma intubati, che stanno ancora combattendo contro questo maledetto virus. Le forti immagini sono state registrate da un’infermiera dell’ospedale di Manaus. “Queste persone sono morte tra la notte del 15 e la mattina del 16 – ha detto alla stampa il sottosegretario alla sanità -. Cinque corpi sono già stati rimossi”. Altri, invece, sono ancora in attesa dei familiari e dei certificati di morte. Prima di lasciare il ministero della Sanità del Brasile, in seguito alla rimozione voluta dal presidente della Repubblica Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta ha parlato di “ingratitudine” nei suoi confronti e del rischio di collasso del sistema sanitario del Paese. “Quando vediamo il sistema sanitario negli Stati Uniti, quando vediamo New York al collasso, Chicago al collasso, pensiamo al nostro Brasile e alla nostra popolazione e diciamo: Santa Dulce, nostra signora, aiutaci”, ha detto Mandetta rivolgendosi alla prima santa del Brasile, la suora Dulce Lopes Pontes.