Secondo quanto riporta “Repubblica”, gli agenti della Polizia locale di Rovellasca, nel Comasco, impegnati nei controlli per evitare la diffusione del Coronavirus, hanno notato quanto fosse ben pettinato e in ordine un abitante del loro comune. Insospettiti dal look inappuntabile lo hanno fermato. L’uomo ha subito ammesso di essere uscito di casa per andare da un parrucchiere che ha scelto di lavorare nonostante i divieti delle norme anticoronavirus. Subito è scattata una multa per entrambi, e per il barbiere anche una segnalazione alla prefettura. Ieri a Milano i controlli sono stati 19.650 e sono state multate 464 persone, 14 sono state denunciate. Controllati anche 3.972 esercizi commerciali con 13 titolari denunciati.