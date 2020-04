Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha dichiarato che il nuovo Coronavirus tende a essere contagioso prima che compaiano i sintomi e poi la contagiosità tende a decrescere. Secondo l’esperto, questo “è un virus nuovo e si comporta diversamente dal Coronavirus della Sars del 2003”. Rezza ha poi sottolineato che in Italia il picco non c’è stato: quello che si vede nella curva dell’epidemia “è un picco artificioso, generato dal lockdown. Spesso si parla di nuovi contagi, ma si tratta in realtà di vecchie notifiche. Adesso è importante considerare comparsa dei sintomi”. L’epidemiologo ha insistito sul fatto che nella fase 2 sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse.