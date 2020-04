Il ministro della Sanità Francisco Alabi, tramite un messaggio condiviso su Twitter, ha comunicato la morte per Coronavirus di un bambino di quattro anni in El Salvador, diventando così la più giovane vittima del virus nel Paese centroamericano dove, secondo l’ultimo comunicato del ministero della Sanità, sono stati confermati 177 casi di contagio, con sette morti. Ecco qui di seguito il messaggio: “Purtroppo, è morto un paziente di quattro anni risultato positivo al Covid-19. Al momento del ricovero presentava un quadro di ascesso retrofaringeo”. Informato del decesso, il presidente della Repubblica Nayib Bukele si è associato al dolore dei genitori che, ha detto, “si trovano in isolamento per sapere se anche loro sono vittime del contagio”. Ieri il Parlamento, riferisce infine il quotidiano La Prensa Grafica, dopo aver a lungo discusso un nuovo progetto di legge di emergenza, ha optato per estendere il provvedimento esistente per 15 giorni.