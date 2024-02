Xavi in Serie A, progetto di primo livello | Una big del campionato gli affida la panchina

Il tecnico catalano, dopo aver annunciato l’addio al Barcellona, si appresta a cominciare una nuova avventura, che a quanto pare sarà nel campionato italiano.

Il Barcellona, dopo aver vinto la Liga nella passata stagione, quest’anno sta faticando parecchio. I risultati ottenuti dai blaugrana non sono stati dei migliori fin qui, e in diverse occasioni la posizione dell’allenatore Xavi è stata messa in discussione. A chiudere qualsiasi dibattito sulle probabilità di esonero però ci ha pensato proprio il diretto interessato, che nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al termine del campionato.

Una notizia inaspettata per tutto l’ambiente, ma che lo spagnolo ha motivato qualche giorno più tardi affermando di essere troppo sotto pressione sulla panchina catalana e che il suo lavoro non è stato particolarmente apprezzato. Anche per questa ragione dunque l’ex centrocampista non pare avere alcuna intenzione di fermarsi per qualche tempo, e in estate è pronto a rimettersi in gioco e a guidare un nuovo club.

Tra le tante ipotesi che sono saltate fuori in queste ultimissime e concitate ore però quella più clamorosa e forse inaspettata riguarda un suo approdo in Serie A. Secondo alcuni rumors infatti il 44enne è pronto a mettersi alla guida di una big italiana, decisa a forgiare un progetto di altissimo livello per la prossima stagione con il tecnico di Terrassa al comando.

Ecco la squadra su Xavi

Al termine della stagione Walter Mazzarri saluterà il Napoli. Il tecnico è infatti tornato sotto l’ombra del Vesuvio per fare da traghettatore dopo l’esonero di Rudi Garcia, ed è già consapevole che a giugno verrà ringraziato senza però ricevere in cambio il rinnovo del contratto.

Per questa ragione la società è al lavoro già da diversi mesi per trovare un nuovo profilo in grado di guidare la squadra, ma ancora non ha trovato la giusta quadra. Almeno fino a poco fa, quando il nome di Xavi Hernandez ha cominciato a circolare dalle parti di Castelvolturno.

Xavi-Napoli, in due pronti a rilanciarsi

Sia Xavi, che ha dunque fallito al Barcellona, che il Napoli, quasi naufragato dopo l’addio di Luciano Spalletti e la conquista dello scudetto, hanno voglia di essere ancora protagonisti, e insieme potrebbero trovare la strada giusta per tornare ai vertici.

Al momento quella di un approdo dello spagnolo nella terra dei fuochi è solo una pura ipotesi, ma non è da escludere che De Laurentiis provi davvero ad offrirgli un contratto.