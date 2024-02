‘Perderlo per molto tempo fa male’: un perno della squadra costretto all’intervento | Ecco quando tornerà

Annuncio devastante sulle condizioni del calciatore chiave della rosa, che dovrà rimanere ai box per parecchio tempo per la disperazione del tecnico e di tutti i tifosi.

Siamo ormai giunti nella fase calda della stagione, e gli allenatori hanno bisogno assoluto di quanto più aiuto a disposizione per provare a raggiungere i traguardi che le società hanno prefissato agli albori dell’annata in corso.

Chiaramente i tecnici sperano di avere tutti gli uomini sempre disponibili, in particolar modo quelli migliori, e il rischio di squalifiche o infortuni pesanti fa tremare tutti.

Proprio su questo tema un recente annuncio ha confermato le critiche condizioni del top player dopo il recente problema fisico. Il calciatore infatti è stato costretto ad operarsi e rimarrà ai box per un bel po’ di tempo.

Le parole sulle condizioni del top player

Nelle scorse settimane Domenico Berardi, capitano e giocatore chiave del Sassuolo, si è infortunato al ginocchio, mettendo in allarme il club neroverde e l’allenatore Dionisi. Gli esami strumentali hanno riportato per lui una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Un problema non da poco, che gli è costato un intervento chirurgico. A parlare delle sue condizioni di recente ci ha pensato il dirigente degli emiliani Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Radio Tv Serie A ha dichiarato:

”Sta meglio, ha ricominciato a camminare senza stampelle. Perderlo per un mese è difficile per noi. E’ il nostro campione e vogliamo tenercelo più stretto possibile, come ogni sessione di mercato valuteremo con lui in estate”. Parole che danno fiducia per il rientro in gruppo del calciatore, che però non dovrebbe avvenire prima del mese di marzo.

Carnevali su Berardi, infortunio ma anche mercato

L’amministratore delegato del club della famiglia Squinzi però non si è limitato a parlare del problema fisico di cui è rimasto vittima Domenico Berardi, ma ha anche rilasciato alcune affermazioni per quanto riguarda il suo futuro. In particolare Carnevali ha risposto alle domande sulla trattativa tra il calciatore e la Juventus la scorsa estate.

”Berardi non ce lo ha chiesto nessuno. Siamo stati chiari che a gennaio non avremmo ascoltato offerte”. Queste le parole dell’ad, che ha dunque negato un affare saltato per la cessione dell’attaccante della nazionale azzurra. Dunque, a mercato chiuso, occorrerà aspettare il prossimo giugno per capire se Berardi giocherà ancora nel Sassuolo o farà finalmente il tanto atteso salto di qualità.