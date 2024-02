Lesione del retto femorale, bianconeri in lacrime | Lungo stop e stagione compromessa

Pessime notizie per il tecnico bianconero, che dovrà rinunciare ad un calciatore importante della rosa per i prossimi impegni del campionato, i quali saranno decisivi.

Durante una stagione sono tante le variabili che possono andare a condizionare il suo andamento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati da un club.

Una di queste riguarda senza alcun dubbio gli infortuni. Molto spesso infatti, anche a causa dei tanti impegni che vanno a sovrapporsi, i calciatori sono costretti ad alzare bandiera bianca per problemi fisici più o meno gravi.

E’ proprio questo ciò che è successo nelle scorse ore ad un giocatore bianconero, che dopo essersi fatto male vede compromettersi sia la sua annata che quella della squadra

Il calciatore bianconero infortunato

Nel corso della 22esima giornata di Serie B, sabato pomeriggio si è giocato anche il match tra Pisa e Spezia. Gli ospiti si sono imposti con un rocambolesco 3-2. Dopo essere passati in vantaggio con Kouda, i toscani hanno pareggiato con Torregrossa, ma in pochi minuti Verde ha siglato una doppietta che ha fatto chiudere con due gol di scarto il primo tempo ai liguri. I nerazzurri nella ripresa provano a reagire e accorciano le distanze, ma la gara si conclude in favore degli spezzini.

Tre punti d’oro dunque per la squadra di Luca D’Angelo, che ripiomba così di colpo in lotta per evitare le retrocessione in Serie C. Ma per il tecnico dei bianconeri è arrivata anche una terribile notizia nel corso della sfida del Garibaldi. L’autore del gol del vantaggio Rachid Kouda infatti ha lasciato il terreno di gioco al 62esimo minuto a causa di un problema fisico, e, a quanto pare, il suo infortunio si è rivelato più serio del previsto.

Infortunio non da poco per il 21enne

Dopo il problema muscolare, il centrocampista si è subito sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, da cui è emersa una lesione miotendinea di medio grado del retto femorale della gamba sinistra. La società ha subito emesso un comunicato ufficiale, informando i tifosi delle sue condizioni.

Per Kouda adesso il rischio è di rimanere ai box per almeno un paio di mesi, periodo in cui si decideranno con tutta probabilità le sorti dello Spezia. Una brutta tegola dunque per D’Angelo, che dovrà affrontare i prossimi impegni, fondamentali per uscire dalla zona calda della classifica, senza uno dei suoi calciatori principali.