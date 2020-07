Lasciare la panchina del Catania è stato il più grande rammarico della carriera da allenatore di Walter Zenga, negli anni l’ex mister rosanero l’ha più volte ribadito ed anche a seguito della gara pareggiata per 0-0 dal suo Cagliari, alla Sardegna Arena, contro il Lecce, ai microfoni di Sky Sport, lo ha confermato, in occasione della sua 100esima gara da allenatore in serie A:«Ho fatto straordinarie esperienze di vita in giro per il mondo, anche in posti non a 5 stelle. Ho anche commesso l’errore clamoroso di lasciare Catania, con l’elmetto a farmi indicare la strada. Bisogna sempre prendere esempio dai propri errori e migliorarsi. A 60 anni continuo ad aggiornarmi e spero di continuare ad allenare, se lo meriterò».