La frase “Nel calcio tutto è possibile” non è di certo frutto del caso perché ogni settimana possono verificarsi episodi al limite del credibile, tali da far rimanere chiunque a bocca aperta. E se non ci credete voliamo assieme in Romania, nella seconda divisione; ma gara in questione è il derby Petrolul Ploiesti-Rapid Bucarest. Al 66esimo l’arbitro della partita, Iulian Dima, concede un calcio di rigore alla formazione di casa, della cui battuta si incarica Sergiu Arnăutu; il portiere Mihai Popa neutralizza la conclusione dell’avversario. Ma il portiere si è mosso dalla linea di porta prima della battuta, quindi il direttore di gara decide di far ripetere il penalty. Sul dischetto stavolta si presenta Laurențiu Marinescu che emula il compagno di squadra: tiro parato da Popa, ancora un’infrazione, doppio giallo ed esclusione per l’estremo difensore. Al suo posto entra Alexandru Tataru, 18 anni, che si prepara ad affrontare il terzo rigorista di giornata, David Meza Colli, che però spara il pallone alto sulla traversa: terzo errore! Questa volta, per il sollievo degli ospiti, è tutto regolare.

Di seguito il video dell’incredibile triplo penalty fallito: