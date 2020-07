Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, si scusa. Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, sono, infatti, 500 le bare ancora a deposito. Oggi nel cimitero diverse persone hanno protestato, chiedendo al sindaco di Palermo di intervenire prima possibile. “Confermo le scuse ai familiari di defunti per questo inaccettabile disagio. Lo dico sapendo che io sono il responsabile, pur non essendolo direttamente, del cattivo funzionamento dell’amministrazione comunale che si deve ad alcuni episodi legati ai comportamenti illegali e criminali di alcuni dipendenti comunali che sono stati oggetto di denuncia da parte del Comune e di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Comportamenti che certamente hanno creato, unitamente al lockdown, un periodo di grande stasi nello svolgimento dei lavori. La previsione è che per i primi di agosto possano essere ridotto di 250 il numero di salme che si trovano in deposito. Abbiamo anche disposto, con prelievo di risorse dai fondi di riserva, che l’amministrazione comunale si faccia carico delle spese di cremazione di coloro che hanno scelto questo metodo, consentendo ai familiari di portare il proprio caro a Messina e poi ritornare a Palermo. Ciò in attesa che si ripari il forno crematorio per il quale sono in corso le procedure. Abbiamo anche varato – conclude Orlando – il progetto per realizzare il nuovo cimitero a Ciaculli che dipende da una delibera di Consiglio Comunale che ci auguriamo possa arrivare al più presto”.