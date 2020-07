Futuro da decifrare per il tecnico del Catania Lucarelli. Secondo quanto riporta “Tuttocalciocatania.com”, la Sigi – SpA interessata all’acquisizione del Calcio Catania – nel caso in cui rilevasse la società rossazzurra, non punterebbe sulla riconferma di Lucarelli. Maurizio Pellegrino, starebbe già valutando l’organigramma tecnico da scegliere. Tutto passa dall’aggiudicazione del bando pubblicato dal Tribunale.