Federico Chiesa e la Fiorentina non stanno vivendo un buon momento insieme. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, ieri, proprio dopo il gol dell’1-1 dell’ex attaccante del Milan Cutrone, Chiesa ha nuovamente fatto parlare di sé. Si è avvicinato alle telecamere e si è portato il dito alla bocca, come a zittire qualcuno. Una scelta discutibile visto il momento difficile in casa Fiorentina.