Mignani presenta Palermo-Reggiana: «Stulac e Gomes possono giocare insieme. Segre dà più in fase offensiva»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Stulac e Gomes possono giocare insieme ma in questo momento scelgo l’uno o l’altro per come stiamo giocando. È una scelta tattica. Henderson mi ha dato qualcosa in più sul palleggio, mentre Segre dà più in fase offensiva e in corsa. Segre può fare bene in entrambe le frasi e mi è piaciuto per come si è allenato».