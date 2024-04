Mignani presenta Palermo-Reggiana: «Mi piace essere un mister x, sono uno misterioso»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«A Parma Nedelcearu ha giocato lì perché credevo fosse utile lì. La disponibilità ricevuta da parte di tutti è stata apprezzata e credo che tutti i difensori possano essere utili. I gol si possono fare in tanti modi, tipo palle inattive o da fuori area. Ovviamente bisogna essere più pericolosi entrando dentro l’area, ma poi si deve essere bravi a non concedere ripartenze».

«Mi piace essere un mister x, sono uno misterioso (ride, ndr). L’anno scorso il Bari è arrivato terzo e primo in C. Non vincere tante partite non mi piace, così come perderle. La Reggiana è una squadra che sa giocare e che ti mette difficoltà. Dobbiamo essere bravi a concedere poco e a saper ripartire. Senza Aurelio possiamo mettere gli attaccanti esterni in quelle zone. Occhio anche a Ceccaroni che a inizio anno ha giocato come terzino, ma bisogna lavorarci su questa opzione».