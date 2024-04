Mignani presenta Palermo-Reggiana: «Per vincere dobbiamo provare anche a rischiare qualcosa in più»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Questa squadra è cresciuta da quando sono arrivato, contro avverarsi che potevano metterti in difficoltà, tra cui il Parma. Siamo in una situazione di campionato in cui dobbiamo lavorare su noi stessi. Affronteremo una squadra che in trasferta ha un buon trend e gioca bene a calcio. Dobbiamo essere bravi in entrambe le fasi, ma noi scenderemo in campo per vincere. Per vincere dobbiamo provare anche a rischiare qualcosa in più ma dobbiamo essere equilibrati».