Mignani presenta Palermo-Reggiana: «Ranocchia sta bene. Per essere al 100% servirà qualche allenamento in più»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Ranocchia sta bene. Ha lavorato con la squadra tutta la settimana. Per essere al 100% servirà qualche allenamento in più. È un giocatore che può fare molte cose e durante la partita possiamo cambiare qualcosa grazie alle sue qualità. Valuterò il fatto che è stato indisponibile per qualche settimana».