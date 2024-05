Qui ci sono 30 milioni, ce lo date? Giuntoli riceve la chiamata dal Borussia Dortmund | Cessione pesantissima

Giuntoli mette nel mirino un possibile bianconero, ma prende anche in considerazione l’offerta del Borussia Dortmund per uno juventino.

Manuel Ugarte. Si chiama così uno dei nuovi papabili acquisti che la Juventus starebbe monitorando in vista della prossima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Fénix, il centrocampista uruguagio sbarca sin da ragazzo in Europa, iniziando la sua carriera nel Vecchio Continente fimando con i portoghesi Famalicão. Quel quinquennale dura poco.

Sì perché lo Sporting Lisboa nota subito quel mediano dalla grande tecnica individuale mista a fisicità, duttile tatticamente ma che riesce ad esprimersi al meglio protetto da due mezzali in un centrocampo a tre come mediano basso.

Un anno dopo l’arrivo in Europa, Ugarte diventa subito un Leone, ma si vede proprio che Lisboa non era nel suo destino visto che neanche allo Sporting dura poi sì tanto. Nell’estate del 2023 il centrocampista di Montevideo, classe 2001, viene acquistato dal PSG, con cui firma un contratto di cinque anni. Neanche stavolta potrebbe andare a scadenza.

Luis Enrique, infatti, era rimasto inizialmente stregato dal mastino di Montevideo, ma con l’esplosione di Zaire-Emery, il nazionale della Celeste è sceso nelle gerarchie di Lucho. Ed è qui che entra in campo Giuntoli.

Il piano B

I rapporti con Luis Campos, diesse dei francesi, sono ottimi. A questo si deve aggiungere che il PSG deve abbassare il monte ingaggi e un “panchinaro” da 60 milioni di euro va da sé che non può andare bene al club parigino.

Così scatta un’operazione fattibile, ma dopo la fine della Champions League, quando sarà anche più chiara la situazione della Juventus, sia tecnica (probabilmente con l’erede di Allegri già scelto) sia individuale, come l’assalto a Koopmeiners. Per il momento, dunque, Ugarte è un’idea, il classico piano B nel momento in cui l’uruguagio s’accontenti di uno stipendio alla portata dei bianconeri.

In attacco e in difesa

Giuntoli, però, a cui sono stati pieni poteri direttamente da John Elkann non deve giocare solo in attacco, ma anche in difesa. Sì perché se è vero che Dean Huijsen a fine stagione lascerà la Roma e tornerà nella Torino bianconera, non è detto che rimanga.

Il difensore di proprietà della Juventus, nel giro della nazionale olandese e reduce da una stagione molto proficua con la Roma, continua ad essere molto corteggiato sul mercato internazionale. Il Borussia Dortmund semifinalista di Champions League gli ha messo gli occhi addosso. E Giuntoli ha tutta l’aria di capire se dovesse arrivare una offerta da prendere in considerazione.