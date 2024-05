Juve, in settimana l’ufficialità: il difensore in Premier League a queste cifre | Non vestirà più la maglia bianconera

La Juventus deve dire addio al difensore, presto l’annuncio e la presentazione in Premier League: Giuntoli si è arreso.

Si è dovuto arrendere anche Giuntoli al pressing forsennato della Premier League. Il difensore il prossimo anno difficilmente vestirà la maglia bianconera, e ormai anche l’ambiente sembra essersi arreso a tale destino. Una decisione non solo economica da parte del giocatore, ma soprattutto ambiente.

In questi giorni infatti l’attacco delle squadre inglesi si è fatto sempre più insistente, fino ad arrivare praticamente a convincere il giocatore. La Juventus in difesa dovrà adesso optare per altri profili, consapevole quasi sicuramente della Champions League il prossimo anno e di introiti importanti – anche dal Mondiale per Club -.

Giuntoli – con il benestare di quello che sarà il nuovo allenatore – dovrà dare una scossa con innesti sulla rosa importanti per potere tornare a competere. Continuando a programmare il futuro anche in relazione all’ingresso nella massima competizione continentale. Intanto i bianconeri sono vicini a dire addio a un punto fermo della difesa.

Juve, addio all’obiettivo in difesa

In queste ore un obiettivo di Juventus e altri club italiani sembra essere a un passo dalla Premier League. Stiamo parlando di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid con il contratto in scadenza nel 2024 che si era messo in mostra in Champions League contro Lazio e Inter. Proprio i nerazzurri, insieme alla Juve, avevano provato a portarlo in Serie A a fine stagione, ma lo spagnolo sembra aver scelto la Premier League.

Il numero 22, terzino sinistro e all’occasione anche centrale, sembrava il profilo perfetto per Giuntoli, che invece dovrà vederlo partire in Inghilterra a fine stagione. A convincerlo sarebbe stato Emery dell’Aston Villa.

Hermoso all’Aston Villa: la scelta dello spagnolo

Una decisione, quella che Mario Hermoso sta decidendo di prendere in queste ore, legata anche all’ambiente non solo ai soldi. I terzino spagnolo infatti, che a Madrid guadagna circa 7 milioni di euro lordi, volerà il Premier all’Aston Villa a un passo dalla qualificazione Champions con Emery.

Il club attira Hermoso soprattutto per quella vena spagnola, e per il terzino potrebbe essere ancora più facile l’ambientamento. All’Aston Villa infatti oltre ad Emery, c’è il ds Monchi, e i colleghi di reparto spagnoli Paul Torres e Alex Moreno. La Serie A dunque diventa il piano B del difensore, che sembra essere pronto a vestire la maglia dell’Aston Villa per la prossima stagione.