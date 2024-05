Juve, lo spogliatoio lo ha convinto a fare le valigie: fatto fuori a fine stagione | Rimane in Serie A ma da avversario

A convincere il giocatore a dire addio sarebbero stati i calciatori: pressioni dallo spogliatoio. A fine anno lascia la Juventus ma rimane in Serie A.

Manca poco alla fine della stagione eppure la Juventus non sa ancora il prossimo anno come si presenterà ai nastri di partenza. Se con un trofeo in bacheca, la Coppa Italia, o in Champions League. Se sarà in Supercoppa – magari arrivando al secondo posto – e quanto potrà investire sul mercato. Inoltre i bianconeri cambieranno allenatore, e questo influirà pesantemente sul mercato in entrata e in uscita.

Alcuni attuali pupilli di Allegri infatti potrebbero perdere la “protezione” e rimanere inermi al volere del prossimo tecnico – con tutta probabilità Thiago Motta -. Titolari che potrebbero perdere il posto o essere sacrificati sul mercato per fare spazio a calciatori più congeniali al gioco dell’ex Inter.

Una stella dell’attacco in questo momento sta valutando, a fronte proprie di questi scenari, di lasciare la Continassa per approdare in una piazza che aspetta solo il suo sì e che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, tra compagni e allenatore, che lo avrebbe già chiamato per convincerlo.

Juventus, rinnovo in standby e sirene dalla Serie A

Sono diversi gli scenari che si aprono per Federico Chiesa. La stella dell’Europeo 2021 che potrebbe ancora trascinare l’Italia in Germania in estate ha un grande punto interrogativo sulla testa per la prossima stagione. Il laterale infatti non sa se rimarrà in bianconero, se verrà ceduto, se il prossimo allenatore crederà in lui.

Certo che con la recente prestazione di Roma, Chiesa è tornato a correre e dribblare come faceva ai vecchi tempo, pre infortunio. Il giocatore per rimanere – contratto in scadenza nel 2025 – chiede un adeguamento dei 5 milioni al momento percepiti, e non solo. La Juventus dovrà decidere se tenerlo e puntare su di lui o cederlo, ma intanto i giallorossi continuano a tentarlo. La Roma si sta facendo sotto con De Rossi per convincerlo a trasferirsi nella Capitale.

Roma, occhi su Chiesa: De Rossi prova a convincerlo

Sarebbe stato lo stesso De Rossi a provare a convincere Chiesa ad approdare nella Capitale. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che ha riportato addirittura di alcune telefonate tra il tecnico e il nazionale. I due si conoscono dai tempo dell’Europeo 2020, in cui DDR faceva parte dello staff di Mancini.

L’accostamento di Chiesa ai giallorossi è verosimile, e pare che anche altri italiani della Roma si stiano mobilitando per convincerlo a trasferirsi. Rimane da capire se la Juventus cederà e soddisferà le richieste di rinnovo (7 milioni più bonus fino al 2028) o se deciderà di venderlo.