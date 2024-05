Juve, strategia completamente ribaltata: il rinnovo è UFFICIALE: rimane anche l’anno prossimo

Dopo il rinnovo ufficiale, adesso cambiano totalmente i piani della Juventus: rimane anche il prossimo anno.

La Juventus pensa alla finale di coppa Italia e guarda al futuro. In dirigenza si lavora per consegnare al prossimo allenatore bianconero una squadra competitiva, per tornare subito a vincere, ma in questi mesi tanti scenari potrebbero prendere pieghe inaspettate, soprattutto per quanto riguarda il mercato.

Giuntoli infatti, che al momento sembra avere le redini della società bene in pugno, avrà l’ultima parola su tutte le trattativa che riguardino queste calciatori o allenatori, e nei prossimi mesi dall’ex Napoli passeranno tutte le decisioni importanti. In queste ore un rinnovo di contratto rischia di fare saltare qualche piano alla Continassa.

Sì, perché nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale che la Juventus proprio non si aspettava. Il giocatore si è legato a un altro club, lasciando i bianconeri scoperti, anche se l’agente aveva espressamente affermato negli scorsi mesi che la Juventus sarebbe potuta essere una destinazione a lui molto gradita. Ecco cosa è successo.

Juve, rinnovo che fa saltare i piani

Sarà un mercato rocambolesco quello della Juventus. Corto, a causa degli Europei e della stagione che inizierà già a metà agosto. Complesso, visto che i bianconeri dovranno sempre guardare con un occhio il bilancio e non potranno permettersi follie. Ecco perché un colpo a parametro zero era d’obbligo quasi per Giuntoli. Colpo adesso sfumato visto che l’obiettivo ha rinnovato nelle scorse ore con l’Arsenal.

Stiamo parlando di Jorginho, che un po’ a sorpresa ha posto la firma sul rinnovo con l’Arsenal dopo una serie di mesi di calma apparente nei quali il suo agente aveva proposto il nazionale azzurro a mezza Serie A, compresa la Juventus. Un rinnovo che complica i piani della Juventus, adesso costretta a cercare di rinforzare il centrocampo altrove.

Arteta su Jorgihno: “Parte importante della squadra e leader”

Niente colpo a zero per Giuntoli, Jorginho si è legato ancora all’Arsenal. Le trattative con i bianconeri non sono mai decollate, e alla fine il calciatore ha deciso di rimanere a Londra, nonostante si fosse offerto più volte ai club di Serie A la scorsa primavera.

Le parole di Arteta sono state important, al momento della firma. L’allenatore, secondo in Premier League, ha riconosciuto tutta la leadership dell’ex Napoli: “Siamo contenti di avere rinnovato un giocatore così importante per la squadra“.