La Liga, secondo quanto riporta “Itasportpress.it”, esprime disappunto per la decisione del Tas che ha riammesso il Manchester City alle coppe europee. Le parole del numero uno Tebas sono chiare: «Dobbiamo riconsiderare se il Tas sia l’organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il Tas non è all’altezza dello standard».