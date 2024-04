El Ouazzani stella del Guingamp: «L’Italia potrebbe essere la scelta perfetta per me»

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta un’intervista ad Amine El Ouazzani, attaccante classe 2001 in forza al Guingamp in Ligue 2.

Ecco qualche estratto della sua intervista:

«Al Guingamp sono cresciuto molto e ho fatto bene anche a livello di numeri, ma sotto certi aspetti so di dover ancora migliorare. Per esempio, sul gioco di testa. Poi come tutti gli attaccanti vorrei segnare sempre di più. Ad esempio guardo molto Vlahović, in alcune cose siamo simili. Entrambi mancini e ci piace giocare in profondità. Mi ispiro a lui ma non solo. Mi piacciono molto anche Benzema per la sua intelligenza calcistica, la grinta di Lautaro e i guizzi di testa di Giroud. Guardo molto calcio, ma in particolare faccio attenzione ai movimenti degli attaccanti per imparare sempre di più».

«L’anno prossimo non so ancora dove giocherò, ma credo di essere pronto per lo step successivo. Mi piacerebbe un progetto in cui io possa continuare a crescere e giocare con regolarità. Destinazione preferita? Mi piace molto l’Italia: è un campionato molto tattico e in cui si gioca bene a pallone. In più il calcio italiano è caratterizzato da lavoro e rigore, valori che io cerco di mettere in campo tutti i giorni e che fanno bene ad un giovane come me per migliorare sempre di più. L’Italia potrebbe essere la scelta perfetta per me. In questa stagione ho seguito molto Inter e Juventus, ma anche il Bologna in cui gioca El Azzouzi. Sono rimasto affascinato dal gioco innovativo espresso da Inzaghi e Thiago Motta».

«Mi piacerebbe giocare la Champions League, è quello che fa sognare noi calciatori. E poi ovviamente mi piacerebbe ricevere la chiamata dalla Nazionale maggiore del Marocco e poter rappresentare il mio Paese».