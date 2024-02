‘Voglio vincere’: Zirkzee, tutto fatto per il trasferimento | Lascia il Bologna per una Big

Zirkzee verso una big. L’attaccante saluta il Bologna e punta a una squadra più prestigiosa: separazione imminente.

Joshua Zirkzee, non è un segreto, sta attirando l’attenzione di diverse squadre della Serie A grazie alle sue prestazioni straordinarie in questa stagione. L’olandese sta tracciando il Bologna verso un quarto posto che avrebbe dell’incredibile, e quello che è stato più volte rinominato “l’attaccante più divertente della Serie A” vorrebbe lasciare i felsinei per approdare in un top club.

Sembra essere già arrivato il momento per Zirkzee – ex del Bayern Monaco – di salutare Bologna, di fare il grande salto verso una squadra di prima categoria. Le sue abilità e il suo potenziale non sono sfuggiti agli sguardi attenti dei club dei vertici del Campionato, ma c’è una squadra su tutte pronta ad acquistarlo per farlo crescere ulteriormente e sfruttare al meglio le sue qualità.

Il trasferimento sembra ormai vicino, ma al momento Zirkzee è concentrato sulla stagione dei rossoblu, che hanno bisogno del loro attaccante per centrare lo storico obiettivo Europa.

Zirkzee, tra Champions League e cessione: “Vogliamo vincere”

L’ambizione di Zirkzee sembra quella di approdare in un grande club, per giocare la Champions League e incidere ad alti livelli. Dopo un anno ricco di soddisfazioni, sono tante le pretendenti a bussare alla porta del Bologna. Nelle scorse ore interpellato pre partita sul suo momento di stagione, il calciatore ha detto: “Non mi importa se segno, l’importante è vincere la partita“. Mentalità da leader, nonostante la carta di identità.

Su di lui punterebbe il Milan, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe scelto di provare l’assalto a fine stagione. I rossoneri, che probabilmente diranno addio ad Olivier Giroud, sono alla ricerca di un attaccante anche loro per fare il salto di qualità, e tornare a vincere in Italia e in Europa. Per convincere Bologna e Bayern però servirà uno sforzo economico importante.

La strategia per portare Zirkzee al Milan: la clausola da 40 milioni

C’è un nodo relativo a Zirkzee. Il giocatore infatti è stato acquistato dal Bologna per 8 milioni di euro, ma con una clausola di 40 milioni di euro che però vale solamente come diritto di recompra per i bavaresi. Dunque, come chiarito dallo stesso Di Vaio negli scorsi mesi, il prezzo per le altre pretendenti è libero, ma c’è sempre l’ombra del Bayern che avrebbero la possibilità di passare davanti a tutti.

In preda a una vera rivoluzione, il club di Monaco ha acquistato la scorsa estate Kane, dunque la casella attaccanti sembra essere colma. Il giocatore potrebbe decidere di approdare al Milan, dove il posto da titolare sarebbe garantito. Inoltre i rossoneri possono trattare liberamente con il Bologna, e giocare la carta Saelemaekers.