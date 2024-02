Lazio, il big rimane a Roma: altro che Juventus | Lotito lo ha in pugno

L’affare con la Juventus può saltare. Lotito vuole trattenere il suo big, ed è pronto a fare lo sgambetto ai bianconeri.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si trova ancora di fronte a una sfida importante riguardante uno dei suoi giocatori chiave, il cui contratto scadrà nel 2024. Nonostante l’accordo già trovato del giocatore con la Juventus, che ha intenzione di soddisfare le richieste economiche del giocatore, Lotito ha espresso la sua volontà di fare cambiare idea alla sua stella e convincerlo a rinnovare con la Lazio.

Il giocatore in questione è stato fondamentale per i biancocelesti, e la sua permanenza sarebbe cruciale per gli obiettivi futuri del club, soprattutto in caso di riconferma di Sarri. Il presidente sta cercando di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per invertire la situazione, dimostrando al giocatore quanto sia apprezzato e importante per il progetto della Lazio.

Nelle ultime ore le dichiarazioni di Lotito hanno lasciato un alone di mistero sulla vicenda, anche se secondo le ultime indiscrezioni il numero 1 biancoceleste sarebbe pronto a fare un ultimo tentativo. Rimane da capire cosa vorrà fare il giocatore, se approdare alla Continassa, o rimanere fedele alla Lazio.

Lazio, ultima offerta per rinnovare: la mossa di Lotito

Una serie di dichiarazioni fuorvianti da parte del presidente della Lazio. La confusione, intorno alla vicenda Felipe Anderson, è stata alimentata dalle ultime uscite di Lotito il quale – dopo che a settembre aveva detto di volere intervenire sui rinnovi dei giocatori in scadenza – ha recentemente affermato: “Non parlo di rinnovi“. Ma il brasiliano, già con un piede a Torino, potrebbe ancora decidere di legarsi ai biancocelesti.

Lo riporta Il Messaggero, che nelle ultime ore ha raccontato di una ultima offerta da parte della Lazio per convincerlo a rinnovare. Un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2027, come richiesto da Felipe Anderson, con opzione anche per il 2028. Adesso la palla passa al giocatore.

Felipe Anderson, la Juventus rilancia: l’offerta di Giuntoli

Con Felipe Anderson la Juventus avrebbe già un accordo. Giuntoli, che vuole accaparrarsi il giocatore a parametro zero in estate, avrebbe offerto infatti più soldi di quanto richiesto dallo stesso brasiliano, rilanciando a 4 milioni di euro a stagione. Adesso sarebbe tutto nelle mani del giocatore, mentre la sorella-agente si sarebbe già accordata privatamente con il club di Torino, come riporta Sportmediaset.

Paolo Paganini giornalista esperto di calciomercato invece nelle scorse settimane, intervenuto a Novantesimo Minuto aveva parlato di un’offerta della Juventus addirittura di 5 milioni di euro a stagione, per due anni. In queste ore, quando la trattativa sembrava però vicina alla chiusura, è tornata forte la Lazio, che adesso vuole convincere il giocatore a restare a Roma.