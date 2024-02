Juve, Chiesa scaricato: sarà addio | Giuntoli rilancia con due colpi pazzeschi

L’addio di Chiesa ormai imminente sprona la Juventus a cercare alternative. Giuntoli ha già pronto un doppio colpo clamoroso.

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus rimane ingarbugliata. La fase di incertezza è crescente e le indiscrezioni riguardanti il suo futuro si sono intensificate con il passare dei giorni. Tutto sembra suggerire una possibile separazione dal club bianconero. Con il suo contratto in scadenza, non è ancora chiara la posizione della Juventus ma un accordo in questo momento sembra molto lontano.

Inoltre, i rapporti tra Chiesa e l’allenatore Massimiliano Allegri non sembrano essere al loro apice, con segnali di tensione che emergono anche dalle ultime scelte del tecnico toscano in campionato. Una situazione che ha alimentato ulteriori rumor di. mercato, sulla permanenza di Chiesa alla Juventus.

Nel frattempo, il direttore sportivo sta lavorando sotto traccia per rinforzare l’attacco bianconero in caso di addio del giovane. Le voci si fanno sempre più insistenti sull’arrivo di due attaccanti, che Giuntoli avrebbe messo in cima alla propria lista. Mentre il futuro di Chiesa alla Juventus rimane incerto, l’attenzione è tutta sulle mosse di mercato del prossimo giugno.

Juve, il piano di Giuntoli per sostituire Chiesa

Sarà rivoluzione in casa Juve in estate. A rischio tutti, calciatori e allenatore compreso, e molto passerà anche dai risultati sul campo di questi ultimi 4 mesi di stagione. Quando si tireranno le somme, Federico Chiesa potrebbe anche abbandonare il club qualora dovesse rimanere Allegri. Tra i due l’amore non sembra essere sbocciato, e il calciatore può partire visto che il contratto è in scadenza nel 2025 e non ci sono ancora state discussioni ufficiali per il rinnovo.

In questo senso Giuntoli ha già pronta una lista di sostituti per rimpiazzare il nazionale ex Fiorentina. Si tratta di un talento esploso recentemente in serie A di proprietà della Juventus, Soule, e di uno dei pupilli della Juventus, sempre vicino ma mai approdato in bianconero, ossia Domenico Berardi.

Juve, doppio colpo e il futuro di Chiesa: ultima chance

Difficilmente verrà messa la Chiesa al centro del villaggio – per citare Caressa durante gli Europei 2020 -. La Juventus vuole costruire la squadra del futuro puntando stavolta su Soule, protagonista di una clamorosa stagione al Frosinone e convincere Berardi a fare il grande salto in una big. La lista di Giuntoli è lunga, ma i due mancini al momento sarebbero davanti anche a giocatori come Felipe Anderson – che ha già un accordo con la Juve – e Zaccagni.

Molto dipenderà dalla volontà di Chiesa e dal suo eventuale rinnovo. Il suo contratto scade nel 2025, dunque la prossima estate sarà per la Juventus l’ultima chance di monetizzare un’eventuale partenza, o sarà costretta a cedere a zero il calciatore l’anno successivo.