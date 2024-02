Inter, che sorpresa: un altro top player ha firmato | Superata la concorrenza del Manchester City

Inter, superato anche il Manchester City: firma e accordo a sorpresa per il top player che ha scelto i nerazzurri.

L’Inter ha messo a segno un altro colpo importate per il suo futuro. L’accordo, con un top player già idolo dei tifosi, è stato raggiunto nelle scorse ore. Questione di dettagli e il giocatore si sarà legato definitivamente ai colori nerazzurri per quella che sembra una vera dichiarazione d’amore.

La notizia ha suscitato grande entusiasmo, specialmente considerando che squadre di altissimo livello avevano mostrato grande interesse per il calciatore, e si erano fatte avanti. Ma Marotta è riuscito a battere anche la concorrenza di top club inglesi. Anche il Manchester City si era inserito nella corsa per il giocatore, ma ha dovuto soccombere nel duello con l’Inter. Questo a dimostrazione anche del prestigio e l’appeal che il club ha acquisito a livello internazionale.

Con questo accordo di fatto, l’Inter si rafforza ulteriormente e si conferma come una delle potenze calcistiche europee. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’accordo: contratto milionario.

Inter, centrocampo blindato: firma fino al 2029

Un colpo che consegna a Simone Inzaghi ulteriori certezze in quello che rimane il punto di forza assoluto dell’Inter: il centrocampo. La società infatti ha deciso di puntare forte su Nicolò Barella, il quale in queste ore ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo del contratto. L’ex Cagliari verrà ricoperto d’oro dai nerazzurri – che lo hanno acquistato nel 2020 dai sardi – per un prolungamento fino al 2029 per altre cinque stagioni.

Per quanto riguarda la parte economica, secondo quanto riportato da Sportmediaset il giocatore andrà a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione. Un ingaggio altissimo, tra i più ricchi della rosa, e che apre anche un caso, visto che sul tavolo ci sono al momento anche altri rinnovi importanti come quello di Lautaro Martinez – che avrebbe chiesto alla società nerazzurra circa 10 milioni a stagione per il rinnovo -. Barella percepiva fino a questo momento 4,5 milioni a stagione.

Inter, Barella e l’amore per i nerazzurri: quel no al Manchester City

La storia d’amore tra Barella e l’Inter è destinata a continuare. Soprattutto a queste cifre (7 milioni di euro a stagione e una valutazione da quasi 70 milioni di euro per il cartellino). Nessuna offerta ufficiale è arrivata in estate da parte delle squadre più ricche, ma il Manchester City si era informato presso i dirigenti interisti – come riportano diversi quotidiani nel dare la notizia dell’accordo trovato per il rinnovo -.

Sì, le pretendenti sono sicuramente state spaventate dagli alti costi, ma anche dalla fede di Barella. Il giocatore con questo contratto, che firmerà nelle prossime ore, ha praticamente giurato amore eterno all’Inter.