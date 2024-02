Addio Benzema, io ritorno a casa mia | Continua il fuggi fuggi dall’Arabia: l’ex Palermo strappa il contratto

Una vecchia conoscenza rosanero ha deciso di salutare il campionato saudita e il pallone d’oro francese, decidendo di tornare in patria dopo una lunghissima assenza.

Dopo un’estate in cui i suoi club hanno dato l’impressione di poter acquistare chiunque, il campionato arabo sembra aver subito una netta battuta d’arresto.

Sono tanti i calciatori che nel corso degli ultimi mesi si sono stufati della Saudi Pro League, e hanno chiesto di andarsene, nonostante gli ingaggi ricchissimi percepiti in Arabia.

Uno degli ultimi ad andarsene è una vecchia conoscenza del Palermo, che ha deciso di salutare il proprio club e di tornare a casa propria dopo un’assenza durata quasi 20 anni. Vediamo di chi si tratta.

Termina l’esperienza saudita per il calciatore

Igor Coronado, ex calciatore del Palermo, ha deciso di concludere la sua avventura in Arabia Saudita. Il centrocampista offensivo brasiliano militava nelle file dell’Al Ittihad, ed era dalla scorsa estate diventato compagno di squadra anche di Ngolo Kanté e del pallone d’oro Karim Benzema. Ciò nonostante la volontà di tornare a casa per lui era diventata troppo forte, decidendo così di salutare il club dopo 2 anni e mezzo.

Qualche giorno fa infatti il calciatore ha rescisso il suo accordo con la squadra araba, rimanendo svincolato e intraprendendo i discorsi con i brasiliani del Corinthians, che dopo un lungo girovagare hanno deciso di riportarlo in patria offrendogli due anni di contratto. Il classe 1992 infatti è lontano dalla sua nazione da quando aveva appena 12 anni, età in cui è emigrato in Europa per provare a sfondare nel grande calcio.

Coronado-Palermo, una storia troppo breve che ha lasciato l’amaro in bocca

Dopo un lungo girovagare tra Inghilterra, Turchia e Malta, Coronado approda al Trapani, rimanendoci per due anni. E’ proprio con questa maglia che comincia a farsi notare, attirando l’attenzione proprio del Palermo, che nell’estate del 2017, appena retrocesso in Serie B, lo acquista per quasi un milione e mezzo di euro.

Il brasiliano in rosanero gioca bene, ma dopo appena un anno arriva la ricca offerta del Sharjah FC, che ricopre d’oro sia lui che il club siciliano (venne ceduto per 6 milioni, 4 volte in più rispetto al suo prezzo d’acquisto), e le strade si separano. Ora dopo l’esperienza saudita Coronado tornerà in patria. Ma il rammarico per i tifosi del Palermo di non esserselo goduto di più resta.