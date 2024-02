Allarme Pioli, brutto risveglio in casa Milan: “Ho ricevuto un’offerta” | Stavolta l’addio è a un passo

Trema ancora Stefano Pioli. Brutte notizie per il tecnico, dopo le recenti dichiarazioni: “Ho ricevuto un’offerta”.

Il Milan si trova di fronte a una decisione cruciale riguardo a uno dei suoi giocatori chiave. Con il passare degli anni, anche l’età di alcuni calciatori, leader della squadra, è diventa un fattore determinante. Anche il tecnico, in bilico e fortemente legato ai prossimi risultati, trema.

Nessuno sembra essere certo del proprio futuro tra i rossoneri, tra senatori e allenatore. Soprattutto considerando quanto questa proprietà ci tenga ai giovani. Tutto questo sta portando inevitabilmente a valutare il futuro di giocatori che hanno contribuito in modo significativo ai recenti successi della squadra.

Tra i rumors e le voci che circolano nelle ultime ore, una dichiarazione su tutte sta allarmando l’ambiente. Un calciatore infatti ha affermato di avere ricevuto di recente un’offerta. Inoltre per lui, leader assoluto dello spogliatoio, l’avventura in rossonero potrebbe concludersi in estate.

Milan, rivoluzione in attacco a giugno: le mosse della società

Il Milan è chiamato a una rivoluzione in attacco. Tanti i profili valutati, ma ancora nessuna scelta. C’è stata una sola certezza negli ultimi anni, e si chiama Olivier Giroud. L’attaccante, in una recente intervista, ha detto di essere stato contattato dal Rennes – prossimo rivale del Milan in Europa League -. I francesi due anni fa hanno fatto un’offerta all’ex campione del mondo.

L’esperto numero 9 che ha dimostrato il suo valore sin dal suo arrivo al Milan. Due anni fa, il Rennes ha tentato di portarlo via offrendogli un ritorno nella sua Bretagna, che Giroud ama molto – come ha dichiarato -. Tuttavia, Giroud ha scelto di rimanere fedele al Milan, nonostante il legame affettivo con la Francia e le lusinghe. Una decisione quella di Giroud di rifiutare l’offerta del Rennes motivata anche dalla sua volontà di continuare a indossare la maglia rossonera e di contribuire al progetto del club. A fine anno, a giugno, il francese dovrà decidere se rimanere un altro anno al Milan, o accettare le offerte provenienti dall’estero.

Milan, Zirkzee in pole per sostituire Giroud

Con Giroud che potrebbe lasciare il Milan a fine stagione, destinazione MLS, il club si trova ora alla ricerca di un attaccante in grado di colmare il vuoto lasciato dal giocatore francese eroe dello Scudetto 2022. Tra i nomi che circolano sul mercato, uno dei più interessanti è quello di Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese con un futuro promettente.

Il Milan sta valutando attentamente le opzioni disponibili e potrebbe decidere di puntare su Zirkzee per rafforzare il reparto offensivo della squadra. L’olandese rappresenterebbe una scelta entusiasmante per il club, portando freschezza e talento all’attacco rossonero.