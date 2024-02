Mbappè, il presidente se ne è fatto una ragione: trattativa saltata all’ultimo minuto | Sembrava tutto fatto

Mbappé ha finalmente preso la decisione definitiva suo futuro. Il giocatore fa saltare tutto, sembrava fatta: altro colpo di scena.

Kylian Mbappé ha attirato ancora una volta nel giro di poche settimane l’attenzione del mondo del calcio, rifiutando un’offerta economica mastodontica e rivelando di fatto la sua prossima destinazione. A raccontare i fatti è stato parole l’opinionista televisivo francese Jerome Rothen, recentemente intervenuto sulla vicenda. Il talentuoso attaccante ha preso una decisione che potrebbe cambiare le sorti del panorama del calcio mondiale, preferendo pare il percorso sportivo alla ricchezza.

Secondo quanto riferito da Rothen, durante un colloquio con il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, pare che Mbappé avrebbe deciso di dire no al contratto milionario e cercare nuove sfide altrove. Una scelta che ha lasciato senza parole gli appassionati di calcio, i commentatori, e anche i diretti interessati della vicenda tra cui proprio il presidente Al-Khelaifi.

L’annuncio della prossima destinazione di Mbappé, diventato una vera telenovela in Francia, ha scatenato la solita onda di polemiche, ma stavolta pare che il presidente del PSG si sia messo come si suol dire il cuore in pace. La decisione dell’ex campione del mondo sembra infatti ormai irremovibile.

Mbappé ha comunicato la sua scelta al PSG: rifiutata l’offerta

È stato come detto Jerome Rothen a rivelare le ultime novità sul futuro di Mbappé. Il giocatore infatti sarebbe andato a colloquio con il presidente del PSG per comunicare la scelta di abbandonare il club parigino a fine stagione e dunque di non rinnovare il contratto. Sul piatto c’erano 80 milioni di euro a stagione, una cifra astronomica, ma rifiutata clamorosamente dal campione.

Adesso, come riporta l’ex giocatore francese Rothen, Al-Khelaifi pare se ne sia fatto una ragione, e non insisterà più. Questa era la sua ultima mossa per tentare di trattenere il fuoriclasse a Parigi. Il presidente avrebbe detto di essersi già arreso alla possibilità di perdere il giocatore, e pare abbia apprezzato il fatto che Mbappé si sia degnato di comunicare la decisione di lasciare la squadra di presenza.

Mbappé al Real Madrid per coronare un sogno

Non sarà questione di soldi, ma di sogni. Mbappé in estate volerà a Madrid, dove per lui da anni è già pronta a essere indossata la sua nuova maglia. Il francese ha detto no al PSG, che era pronto a rinnovargli il contratto e a coprirlo d’oro, ma al fascino del Real Madrid non si può resistere.

Certo, il contratto anche a Madrid sarà milionario – si parla di bonus milionari alla firma – ma non saranno gli 80 milioni a stagione proposti dal presidente del PSG. Il talento della nazionale francese voleva cambiare aria da ormai troppo tempo, e i blancos lo accoglieranno a braccia aperte.