Ferrero, chiuso concordato con Mincione: 30 milioni di euro per i suoi cinema

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, ha trasferito la gestione dei suoi cinema a Raffaele Mincione, un finanziere in passato interessato anche all’acquisto della Samp.

La proposta vincolante ricevuta da Hadrian’s Wall, la società di Mincione, per gli immobili e le aziende romane di Eleven Finance è di 31.935.000 euro. Trust Rosan dovrà contribuire con 4 milioni di euro, somma ricavata dagli accordi con la nuova proprietà della Sampdoria che fa capo a Matteo Manfredi. Nel frattempo, i legali di Sampdoria, Blucerchiati, Gestio Capital, Mer, Ssh e Trust Rosan stanno continuando i negoziati per definire un nuovo accordo da presentare al Tribunale di Milano. L’accordo porterà all’uscita definitiva di Ferrero dal club, che lo vede attualmente ancora proprietario del 21,86% del club, uscita che, secondo quanto riferito da Manfredi stesso più volte, sarebbe il primo passo per avvicinare concretamente nuovi investitori.