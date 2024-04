Godeas: «Promozione diretta, Como favorito ma il Venezia può farcela»

L’ex attaccante di Venezia e Cremonese, Denis Godeas, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de “Il Corriere del Veneto” per presentare la sfida di venerdì tra le due squadre. Di seguito le sue parole:

«Per chi farò il tifo venerdì? Ho ottimi ricordi di entrambe le piazze: sono grato per l’opportunità che mi hanno dato in due momenti diversi della carriera, ma se devo fare una scelta, forse a livello affettivo sono più vicino al Venezia. Penso che per la Cremonese la promozione diretta sia molto complicata, il Venezia invece ce la può ancora fare anche se il Como è favorito: non è impossibile, ma non devono sbagliare nulla. Che partita sarà venerdì? Saranno molto importanti i primi minuti: chi dovesse andare in vantaggio presto secondo me molto probabilmente porterà a casa la partita, perché psicologicamente non sarebbe facile risalire la corrente e ribaltare tutto in uno scontro tanto importante, Se anche il Venezia non dovesse riuscire a centrare la promozione diretta, non dovrebbe mollare di un centimetro: il terzo posto è fondamentale, ti permette di saltare un turno e ti dà un vantaggio importante anche del doppio risultato. Non dico che chi arriva terzo abbia la promozione in tasca, ma si mette in una posizione di assoluto privilegio, che può sfruttare nella lotteria degli spareggi».