Ag. Vazquez: «Giocare i playoff contro la Cremonese non sarà facile per nessuno»

Nicolas Spolli, scout della Quan Sports Management che gestisce gli interessi di Franco Vazquez, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Di seguito le sue parole sul momento dell’ex giocatore del Palermo.

«La Cremonese ha perso dei punti pesanti ma ha un organico che può giocarsela fino alla fine. È contento, il mister gli ha dato grande fiducia. E giocare i play-off contro la Cremonese non sarà facile per nessuno».

Sui risultati deludenti del Catania, squadra nella quale ha giocato: «Mi dispiace per la situazione che sta vivendo. Non programmare ti porta a voler fare tanti acquisti e così sbagli due volte. Mi dispiace che non ci sia un direttore sportivo che conosca le dinamiche e viva la squadra giorno dopo giorno. Spero che il Catania conquisti la salvezza e possa trovare gli uomini giusti per ripartire».