Ag. Forte: «Nessun riscontro su scommesse o altro. Verità fuori a breve»

Vincenzo Pisacane, agente di Francesco Forte, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi anche sull’ultimo periodo del giocatore del Cosenza, al centro delle voci del caso scommesse che vede coinvolto il Benevento:

«Contro la Reggiana ha fatto una doppietta liberatoria in un momento in cui le notizie che stanno circolando su di lui avrebbero ammazzato un elefante. Francesco invece è rimasto sempre concentrato sul campo. Sappiamo tutti, e ora se ne stanno accorgendo anche i giudici, che lui non c’entri niente. Ha dato una mano a un amico meno fortunato di lui. Non ci sono riscontri di nessun genere su scommesse o quant’altro. Spero e penso che a breve uscirà la verità. È un ragazzo straordinario, fra le altre cose, è un avvocato, conosce bene la legge e le cose che non vanno fatte».

Vincenzo Pisacane ha anche parlato del futuro di Vandeputte, giocatore che si sta mettendo ben in mostra con il Catanzaro:

«Mi aspettavo questa stagione da parte sua, è un giocatore che ha qualità differenti, sta dimostrando di fare la differenza in B e penso possa giocare tranquillamente in A, magari col Catanzaro. È arrivato al calcio che conta secondo me troppo tardi, perché è fortissimo. Penso che i record di assist in B ed il suo record personale di reti stanno testimoniando che purtroppo sia arrivato tardi ad alti livelli, ma al contempo ha davanti 7-8 anni ad alti livelli. C’è tanto interesse, Jari è concentrato sul finale di stagione, vuole finire alla grande con il Catanzaro. Parleremo più avanti di queste cose».