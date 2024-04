Pedullà: “Vivarini, priorità al Catanzaro. Ma il Sassuolo lo aspetta”

Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini è una delle più grandi rivelazioni della Serie B 2023-24. I calabresi, attualmente quinti in classifica, hanno espresso un buon calcio e vengono considerati come mina vagante dei playoff. Come riporta Alfredopedulla.com il tecnico è legato ai giallorossi fino al 2025, ma gli estimatori non mancano. Il Sassuolo lo apprezza parecchio, a prescindere da come finirà una stagione parecchio tormentata. Adesso Vivarini è concentrato sul Catanzaro, ma sa di essere sul taccuino di altri club.

Continue Reading