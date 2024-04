Serie B: la classifica delle società più multate

La regular season della Serie B 2023-24 giunge verso la conclusione. Durante la stagione il Giudice Sportivo ha punito le società per comportamenti inappropriati da parte dei propri tifosi. Soltanto il Cittadella e la Feralpisalò non sono state sanzionate in queste 34 giornate di campionato. Di seguito la classifica – estratta da Pianeteserieb.it – delle squadre che hanno dovuto pagare più euro in ammende:

Palermo 85.000 Euro

Catanzaro 49.000 Euro

Ascoli 41.000 Euro

Bari 39.500 Euro

Cosenza 35.000 Euro

Spezia 32.500 Euro

Lecco 18.000 Euro

Ternana 16.500 Euro

Brescia 15.500 Euro

Venezia 15.500 Euro

Reggiana 14.500 Euro

Como 14.000 Euro

Cremonese 14.000 Euro

Parma 13.500 Euro

Modena 11.000 Euro

Pisa 9.500 Euro

Sampdoria 2.500 Euro

Südtirol 2.000 Euro