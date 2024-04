Cosenza, ex rosa Tutino: «Qui ho trovato l’ambiente giusto per esprimermi»

L’edizione odierna di Tuttosport riporta un’intervista all’ex rosanero Gennaro Tutino, oggi al Cosenza con all’attivo ben 15 gol in questo campionato.

Di seguito le sue parole:

«Sono un ragazzo normale, che a Cosenza ha trovato l’ambiente giusto per esprimersi e quando si creano queste condizioni tutto diventa più semplice. Da bambino facevo anche danza classica, potevo diventare un bravo ballerino, ma la passione per il calcio è sempre stata predominante. Quando in spogliatoio vedo le gigantografie di Marulla appese al muro, in via immaginaria gli parlo e dico: magari potessi fare la metà delle cose che hai fatto tu…».