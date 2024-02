‘Chi si rivede’: Mourinho sorprende ancora | Torna a casa e ricambia tutto: ecco di nuovo la difesa a tre

Mourinho si prepara la clamoroso ritorno, dopo l’addio. Il tecnico riporta la difesa a tre e cambia tutto.

La possibilità di un ritorno di José Mourinho sulla sua vecchia panchina sta prendendo piede nelle ultime ore. Il club, che lo aveva fatto partire, ha cambiato ormai guida tecnica ma lo Special One ha intenzione di rimettersi immediatamente in gioco. A differenza di tanti colleghi che al termine di un’avventura a metà stagione si rilassano in attesa di una chiamata, Mou si è dato subito da fare per cercare un’altra sistemazione.

E in molti si stanno chiedendo se il portoghese potrà essere all’altezza di tornare a casa, dopo quanto successo, e rimettere le cose apposto. Con i tifosi il feeling è ancora magico, e in questo senso pare che Mourinho si stia preparando a un ritorno epico.

Uno degli scenari più suggestivi è sicuramente quello tattico. Il credo recente del portoghese è infatti la difesa a tre, che l’allenatore ex Real Madrid vorrebbe riportare immediatamente. Una mossa che, secondo le indiscrezioni, porterebbe nuova linfa alla squadra e grazie al suo marchio di fabbrica, nuovamente successo e solidità difensiva al club.

Mourinho, ritorno di fiamma: “Perché un suo ritorno è la cosa migliore”

Carisma, esperienza, conoscenza dell’ambiente. In tanti amano José Mourinho nonostante i tanti passaggi a vuoto, soprattutto alcuni ex club nei quali ha lasciato il segno. Dopo la non felice esperienza di Roma dunque, il portoghese sta sondando altri terreni e dopo alcune indiscrezioni sul Bayern Monaco, Mou starebbe pensando all’Inghilterra.

Per la precisione a un clamoroso ritorno al Chelsea. E’ il The Sun in queste ore a ipotizzare tale scenario, mettendo nero su bianco la possibilità di un Mourinho 3, al posto di un ormai non tanto amato Pochettino. Il ritorno di Mourinho sul grande palcoscenico del calcio inglese sarebbe sicuramente uno spettacolo da non perdere, ma come potrebbe risollevare le sorti del Chelsea? Secondo il tabloid inglese proprio grazie alla sua difesa a tre.

Mourinho al Chelsea: il terzo ritorno è possibile

Il futuro di Mourinho continua a tenere banco. Il The Sun in queste ore ha ipotizzato un suo ritorno, il terzo, a Londra portando come tesi quella della solidità tattica offerta dal portoghese, e di una squadra pronta alla difesa a tre. Mou si andrebbe dunque secondo il giornale inglese a schierare in difesa con Petrovic in porta, Colwill, Thiago Silva e Disasi, mentre sulle ali Chilwell e James.

A centrocampo invece come vertici bassi Enzo Fernandez e Caicedo, a supporto di Palmer nel ruolo di trequartista. Davanti spazio alla coppia Jakcosn Nkuku. Una suggestione, al momento, anche se Mourinho potrebbe valutare un ritorno in Premier League nei prossimi mesi.