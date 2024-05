“Voglio una moto più veloce”: Ducati, il pilota è uscito allo scoperto | A fine mondiale può essere addio

Le dichiarazioni sorprendenti arrivate dal pilota della scuderia motociclistica bolognese hanno gelato tutti i tifosi e gli appassionati, che adesso temono di dover salutare il fuoriclasse delle due ruote.

Il campionato mondiale di Moto GP continua, e nel weekend tra il 10 e il 12 maggio ci sarà l’appuntamento francese con il circuito di Le Mans, gara che sarà fondamentale per il prosieguo della stagione.

I piloti continueranno a darsi battaglia per la classifica che sancirà chi diventerà campione del mondo. Lo stesso poi accadrà per quanto riguarda quella costruttori, dove però ad oggi sembra dominare la Ducati.

Nonostante il buon andamento stagionale però la scuderia motociclistica bolognese ha ricevuto delle brutte notizie dal pilota, che ha affermato pubblicamente di volere una moto più veloce.

Le parole che gelano la Ducati

Nelle scorse ore Pecco Bagnaia, che ha vinto le due ultime edizioni del mondiale di Moto GP, ha rilasciato una lunga intervista, dove ha trattato diversi temi. In particolare il campione del mondo in carica si è soffermato sulla sua grande voglia di avere sempre a disposizione una moto molto veloce. Di seguito le sue parole.

”Vorrei diventare tre volte campione della Moto GP da uomo sposato! Penso che questo potrebbe essere molto eccitante. Sono molto tranquillo, non litigo mai con nessuno perché penso sia meglio non farlo. Sono abbastanza intelligente e riesco a capire le situazioni. Mi piace quello che sono, non voglio essere nessun altro. Nel paddock sono lo stesso che nella vita privata. Penso che molti piloti fingano di essere persone che non sono nella loro vita normale. Non voglio essere così. Vorrei solo avere la moto più veloce. Non è mai abbastanza veloce, anche se le moto sono già velocissime. L’unico motivo per cui mi piace la Moto GP è perché ho una moto su cui posso vincere. Essere in grado di vincere è la motivazione più grande”.

Non si placa la fame di Bagnaia

Nonostante abbia vinto gli ultimi due mondiali, il motociclista torinese non ha placato la sua voglia di vincere e di continuare a correre ad alti livelli.

Per questa ragione il suo obiettivo e di tornare quanto prima competitivo per il campionato in corso, che non è iniziato alla grande a causa di alcune cadute che lo vedono costretto a rincorrere gli avversari.