Voglio Rugani a tutti i costi: titolare per tornare a vincere lo Scudetto | Trasferimento clamoroso

Il tecnico ha deciso di puntare forte sul difensore della Juve per tornare a vincere il campionato dopo alcuni anni di buio per il club.

La Juventus ha disputato fino ad oggi una grande sessione di mercato estiva. Il club torinese infatti ha messo a segno diversi acquisti di spessore, che hanno potenziato parecchio la rosa a disposizione di Thiago Motta. Queste operazioni mettono in risalto un quadro chiaro in casa bianconera: la società vuole tornare a vincere e sta facendo di tutto per accontentare il mister in fase di campagna acquisti e concedergli un organico di livello.

Allo stesso modo però, per far sì che venga completata la squadra, si devono chiudere anche alcune operazioni in uscita. Dopo aver ceduto Soulé e Huijsen, con i loro addii che hanno permesso alla Vecchia Signora di incassare diversi soldi, il club torinese vuole piazzare anche alcuni esuberi, in modo da abbassare il monte ingaggi e ottenere altro denaro da reinvestire.

Tra i tanti però uno di quelli che non sembra dover trovare problemi a cercarsi una nuova destinazione è Daniele Rugani. Il centrale difensivo infatti piace molto ad un club di primissima fascia, il quale pare intenzionato a prenderlo a tutti i costi per provare a tornare a vincere lo scudetto nella prossima stagione.

Ecco chi vuole Rugani

Entrati nel pieno del mercato, l’Ajax sta facendo le sue valutazioni. Il club di Amsterdam sta ragionando seriamente sulla possibilità di vendere Sutalo, cercato fortemente dal Bologna, e nel caso in cui questa operazione in uscita si concretizzasse i Lancieri avrebbero già il sostituto.

Stiamo parlando appunto del difensore centrale bianconero, che piace molto al tecnico italiano Francesco Farioli, il quale già qualche settimana fa aveva avviato i dialoghi con il calciatore, trovando come unico ostacolo per il suo trasferimento in Olanda l’ingaggio.

Il tecnico italiano spinge e anticipa la concorrenza

Con questo pressing nei confronti del calciatore il tecnico dei Lancieri spera di anticipare la fitta concorrenza su di lui. Diverse società infatti si erano fatte avanti per il giocatore: da quelle arabe al Bologna, senza dimenticare addirittura l’Atalanta.

Visto però che le altre piste ad oggi sembrano essersi fermate, adesso l’Ajax proverà a spingere forte e ad accaparrarsi Rugani, per la gioia della Juventus, che in questo modo si libererebbe quanto prima di un esubero importante.