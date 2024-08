Inserimento clamoroso: De Gea, no al Genoa ma si in Serie A | Telefonata con il direttore sportivo

Il portiere spagnolo è pronto ad approdare comunque in Serie A nonostante la pista riguardante il Grifone sia ormai svanita nel nulla.

Da oltre un anno David De Gea è svincolato. Il portiere spagnolo era reduce da una stagione eccellente con il Manchester United, tanto che era stato nominato come miglior portiere della Premier League. I Red Devils però ciò nonostante hanno deciso di non rinnovargli il contratto, puntando forte su Andre Onana, acquistato dall’Inter per oltre 50 mln di euro (con il senno di poi si è rivelata una mossa forse troppo azzardata).

Contro ogni discorso dunque l’ex estremo difensore dell’Atletico Madrid è rimasto senza squadra. Diversi rumors sul suo conto si sono fatti avanti nel corso delle settimane, ma nessuno si è concretizzato realmente, fino ad arrivare ad oggi, quando, come dicevamo, il 33enne è fermo da oltre una stagione.

Come al solito però durante il mercato le voci che si rincorrono sono parecchie, e molte indiscrezioni sul suo conto si sono fatte avanti. Una di queste però sembra aver avuto davvero successo, con il calciatore che a sorpresa è pronto a trasferirsi nel nostro campionato. Ma non al Genoa come si pensava ultimamente.

Sfuma la pista rossoblù per De Gea

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un incredibile approdo del portiere spagnolo al Genoa. Il club ligure è rimasto senza estremo difensore titolare dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter, e pareva intenzionato a fare un colpo del genere.

Tuttavia la cosa si è bloccata sul nascere, e le due parti si sono limitate ad avere un semplice approccio. Il Grifone dopo alcune valutazioni ha deciso di virare su Gollini, e De Gea ha capito che la chance di approdare in rossoblù era svanita. Quella di trasferirsi in Italia però è ancora viva. Un altro club di Serie A infatti sembra essersi messo sulle tracce dell’ex United.

Destinazione a sorpresa per il portiere

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, anche la Fiorentina si è messa sulle tracce di David De Gea. Il club viola sarebbe intenzionato a prendere un nuovo portiere, tanto che nelle ultime ore si era parlato anche di Szczesny.

Per questo motivo le voci sullo spagnolo non si placano e adesso stanno palesando questa pista in maniera sempre più importante. Vedremo se l’affare andrà davvero in porto.