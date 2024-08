Abbiamo un accordo per la cessione, manca il tuo sì | Ausilio gli indica la porta: ciao ciao Inter

Il club campione d’Italia in carica sta per chiudere un affare in uscita: manca solo l’ok da parte del giocatore per vestire la nuova maglia.

Dopo aver cominciato con il botto questa sessione di mercato estivo, che ha visto subito gli acquisti di Taremi, Zielinski e, poco dopo, Martinez, la società meneghina sta vivendo un periodo di stallo. La rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi va ancora completata, e per questa ragione la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi colpi che potranno essere utili alla squadra.

E’ probabile però che prima di mettere a segno dei nuovi innesti sarà necessario fare qualche operazione in uscita. Nel dettaglio, i giocatori in esubero devono trovarsi una nuova sistemazione sia per snellire un po’ l’organico e far calare il monte ingaggi, e sia per riuscire a ricavarci qualcosa dalle loro vendite.

Per quanto riguarda uno di questi giocatori, l’addio però sembra cosa fatta, o quasi. Il ds Piero Ausilio infatti ha trovato l’accordo con un club per cedere il cartellino dello stesso calciatore, il quale però dovrà dare l’ok al trasferimento prima di far andare in porto la trattativa. Il dirigente interista sta spingendo molto per ottenere il sì del diretto interessato che dovrebbe arrivare a brevissimo, separandosi così in maniera definitiva dalla Beneamata.

Affare ai dettagli per un addio in casa nerazzurra

Dopo aver passato la scorsa stagione in prestito al Brest, Martin Satriano è tornato ad Appiano Gentile. Il giovane centravanti però non rimarrà sotto la Madonnina il prossimo anno. Il reparto offensivo interista infatti è già piuttosto affollato, e difficilmente ci sarà spazio per lui.

Per questa ragione il calciatore si prepara a fare nuovamente le valigie, ma stando alle recenti indiscrezioni di mercato il suo futuro dovrebbe essere ancora nel club transalpino, intenzionato a riprenderlo dopo la buona stagione disputata lo scorso anno, tanto che addirittura ha già trovato un accordo con la Beneamata per un trasferimento a titolo definitivo.

Manca il sì del giocatore

Stando alle ultime voci, l’Inter e il Brest si sono accordate per la cessione del giovane attaccante su una base di 6 milioni di euro più diversi bonus più o meno facili da raggiungere.

Per far andare in porto la trattativa però adesso serve l’ok del ragazzo, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Il club meneghino dunque si appresta a mettere a bilancio una ghiotta plusvalenza.